Бывшего сотрудника ФСБ осудят за госизмену

Забайкальский краевой суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене бывшего сотрудника ФСБ России . Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что состоявший с 2006 по 2008 годы в должности старшего оперуполномоченного УФСБ России по Сибирскому военному округу мужчина получал задания от сотрудника Министерства безопасности Китая и за вознаграждение передавал флеш-накопители со сведениями о деятельности ФСБ. Посредником между сторонами выступал знакомый подсудимого. За период преступного сотрудничества с китайцами обвиняемые получили 200 тысяч юаней (более 1 миллиона 750 тысяч рублей по курсу на сентябрь 2017 года).

Судебные слушания пройдут в закрытом режиме, поскольку некоторые из материалов дела являются секретными.