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Минкультуры отозвало иск по делу реставраторов
Министерство культуры отозвало иск на 160 млн руб. в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищениях при реставрации объектов культурного наследия, заявил адвокат Пирумова Александр Сергеев, передает РИА «Новости».
"Иск Минкульта на 160 млн руб., естественно, отозван, потому что ущерб погашен в полном объеме", — сказал он.
Он также отметил, что суд продлил арест Пирумова на шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Пирумова.
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