Студент РУДН умер во время игры в футбол в Москве



Студент Российского университета дружбы народов , гражданин островного африканского государства Сан-Томе и Принсипи скончался во время футбольной игры на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Игра студенческих команд проходила в спортивном комплексе на Лужнецкой набережной. "Одному из игроков, студенту РУДН, стало плохо и он скончался. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", — сказал источник.



По данному факту проводится проверка.