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Студент РУДН умер во время игры в футбол в Москве
Студент Российского университета дружбы народов, гражданин островного африканского государства Сан-Томе и Принсипи скончался во время футбольной игры на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Игра студенческих команд проходила в спортивном комплексе на Лужнецкой набережной. "Одному из игроков, студенту РУДН, стало плохо и он скончался. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", — сказал источник.
По данному факту проводится проверка.
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