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Погибший в Москве испанский футболист учился в РУДН

Испанский футболист умер во время матча в Москве
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Испанский футболист, который по сообщениям СМИ скончался в Москве прямо во время матча, учился в Российском университете дружбы народов (РУДН), сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
В настоящий момент умерший футболист опознан. Это 21-летний уроженец демократической республики Сан-Томе и Принсипи
— собеседник агентства.
По его данным, спортсмен был с острова Принсипи, расположенного в Гвинейском заливе Атлантического океана. В столице он жил в общежитии от Университета.
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Интерфакс
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