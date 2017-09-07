Погибший в Москве испанский футболист учился в РУДН

В настоящий момент умерший футболист опознан. Это 21-летний уроженец демократической республики Сан-Томе и Принсипи



— собеседник агентства.



По его данным, спортсмен был с острова Принсипи, расположенного в Гвинейском заливе Атлантического океана. В столице он жил в общежитии от Университета.