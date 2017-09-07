Главные события у вас в почте
Погибший в Москве испанский футболист учился в РУДН
Испанский футболист, который по сообщениям СМИ скончался в Москве прямо во время матча, учился в Российском университете дружбы народов (РУДН), сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
В настоящий момент умерший футболист опознан. Это 21-летний уроженец демократической республики Сан-Томе и Принсипи
— собеседник агентства.
По его данным, спортсмен был с острова Принсипи, расположенного в Гвинейском заливе Атлантического океана. В столице он жил в общежитии от Университета.
Оставить комментарий