В России зафиксировали вспышку чумы свиней



В Белгородской области зафиксирована вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание началось на площадке компании «Тамбовский бекон» группы компаний «Русагро» . Об этом сообщают «Ведомости».

Потери оцениваются в 2% от годового производства группы. Площадка, на которой была зафиксирована вспышка АЧС, выпускала 3500 тонн свинины. АЧС поражает домашних свиней и диких кабанов. В случае вспышки заболевания, все животные на площадке уничтожаются, и на период до года на ней вводится запрет на содержание свиней. В настоящий момент специалисты компании выясняют, как вирус попал на предприятие. По словам представителя «Русагро», всё поголовье застраховано.

