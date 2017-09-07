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В России зафиксировали вспышку чумы свиней
В Белгородской области зафиксирована вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание началось на площадке компании «Тамбовский бекон» группы компаний «Русагро». Об этом сообщают «Ведомости».
Потери оцениваются в 2% от годового производства группы. Площадка, на которой была зафиксирована вспышка АЧС, выпускала 3500 тонн свинины. АЧС поражает домашних свиней и диких кабанов. В случае вспышки заболевания, все животные на площадке уничтожаются, и на период до года на ней вводится запрет на содержание свиней. В настоящий момент специалисты компании выясняют, как вирус попал на предприятие. По словам представителя «Русагро», всё поголовье застраховано.
«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов. Компания занимает второе место по объёмам производства свинины в России. В 2016 году компания произвела 194 000 тонн свинины. Всего в Белгородской области производится 20% российской свинины. «Русагро» принадлежит Вадиму Мошковичу.
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