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Названа новая причина терактов 11 сентября
Бед Ладен решился на атаку США 11 сентября 2001 года, так как винил американское правительство в несчастной семейной жизни. К такому выводу приходит режиссёр Стив Стил в своём новом документальном фильме «Дорога к 9/11». Об этом соощбает The Daily Star.
Глава запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» был обречён прожить долгие годы своей жизни в нищете в Афганистане, так как его преследовали спецслужбы США. Ранее боевик жил в Саудовской Аравии, откуда затем перебрался в Судан. Вторая супруга бен Ладена Хадиджа Шариф и его старший сын бросили террориста и вернулись в Саудовскую Аравию. Стил уверен, что нападение на башни Близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне было личной местью лидера группировки американским властям.
«Террорист номер один» был убит американскими бойцами сил специального назначения 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад, где бен Ладен жил со своей семьей последние пять лет жизни. 11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды» совершили серию скоординированных атак на территории США. Боевики захватили четыре гражданских самолёта. Два из авиалайнеров террористы направили в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолёт упал на здание Пентагона в Вашингтоне. Четвёртый лайнер упал в поле в штате Пенсильвания, после того, как пассажиры перехватили управление самолётом у террористов. В результате террористического акта погибли 2977 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
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