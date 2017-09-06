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Деловая газета «Взгляд»

В Чите 14 вагонов поезда сошли с рельсов

В Чите сошли с рельсов 14 вагонов поезда
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В Чите вагоны поезда сошли с рельсов и опрокинулись, сообщают в экстренных службах региона. Отмечается, что на перегоне Антипиха — Чита-2 на нечетном пути с рельсов сошли 14 вагонов — 11 платформ и три пассажирских вагонов. 10 из них опрокинулись, передает ТАСС.
О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Известно, что движение поездов на четном пути не ограничено.
На месте работает восстановительный поезд. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Происшествия Главное Забайкалье Чита
ИТАР-ТАСС
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