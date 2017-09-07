Водитель Улюкаева вспомнил, как шеф грузил в багажник 15 кг денег



Бывший водитель экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Илья Макаров рассказал суде, что помог ему положить в багажник автомобиля портфель с деньгами, сообщает Агентство "Москва". Об этом он заявил в ходе очередного заседания в Замоскворецком суде.

"Я услышал, что открывается багажник в машине, вышел посмотреть, кто это делает. Я увидел, что Улюкаев подошел к машине и положил портфель в багажник, я стал ему помогать, портфель был увесистый", — сказал свидетель. Он добавил, что держал портфель в руках, и весил он около 14–15 килограммов.



По словам Макарова, в день получения взятки, 14 ноября 2016 года, он должен был отвезти шефа в офис "Роснефти". "Звонила секретарь Улюкаева. Она сказала, что сегодня мы с Улюкаевым, возможно, поедем в офис "Роснефти", — продолжил он.





По данным следствия, Алексей Улюкаев получил два миллиона долларов за выданную ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить госпакет акций "Башнефти". СК утверждает, что располагает показаниями очевидцев , аудио— и видеозаписями и "специфическими следами на пальцах рук". Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.



Замоскворецкий суд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу 16 августа. Улюкаев свою вину не признал и заявил, что в отношении него была совершена "провокация взятки", организованная Сечиным, на показаниях которого и строится все обвинение по делу, и осуществленная бывшим начальником службы безопасности "Роснефти" Олегом Феоктистовым

Улюкаев является первым в современной истории России федеральным министром, которого задержали за коррупцию.