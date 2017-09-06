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Финал «золотой» свадьбы. К чему привела проверка судьи Хахалевой
«Вся информация, которая содержалась в публикациях, не соответствовала действительности», — так ситуацию для Business FM прокомментировал председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк
Совет судей Краснодарского края завершил проверку судьи Елены Хахалевой. Нарушений не нашли. Совет пришел к выводу, согласн публикации в СМИ о «золотой» свадьбе ее дочери, связях с организованной преступностью и якобы поддельном дипломе не соответствуют действительности.
Проверка никак не отразится на служебном положении судьи, говорит председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк.
Владимир Кисляк председатель Совета судей Краснодарского края «Первую тему, касательно свадьбы, мы исследовали достаточно быстро. По поступившим документам было установлено, что Хахалева участия в оплате свадебного торжества не принимала, данные расходы нес ее бывший супруг. Что касается автомобиля Bentley, такого подарка не было. Был направлен соответствующий запрос в органы ГИБДД, и там указали, что за молодоженами подобный автомобиль не значится. Но, поскольку есть определенные особенности во взаимоотношениях России и Грузии, так быстро ответ по высшему образованию, его наличии либо отсутствию, мы получить не смогли. Поэтому проверка состояла из двух этапов. 24 августа в совет судей были представлены также документы по высшему образованию. Из поступивших ответов следует, что Хахалева проходила курс обучения и ей был выдан диплом. То есть вся та информация, которая содержалась в публикациях, не соответствовала действительности».
Судья Елена Хахалева получила известность после того, как адвокат Сергей Жорин в соцсетях рассказал о шикарной свадьбе ее дочери. По его словам, торжество стоило примерно 2 млн долларов. На свадьбу были приглашены Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, а подарили молодоженам якобы автомобиль Bentley. Сама Хахалева утверждала, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев.
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