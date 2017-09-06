На Багамах и Карибских островах началась массовая эвакуация из-за урагана-«монстра»

Надвигающийся ураган «Ирма», которому ранее была присвоена высшая категория опасности, несет угрозу жителям Багамских и Карибских островов. Премьер-министр Багамских Островов Юбер Миннис сегодня объявил массовую эвакуацию жителей южных островов в связи с надвигающимся ураганом «Ирма».

В общей сложности власти планируют эвакуировать жителей шести островов, при этом данная эвакуация является самой крупной в истории Багам.

Миннис также подчеркнул, что те, кто откажется от эвакуации, окажутся в «большой опасности», поскольку службы спасения могут быть недоступны во время урагана-«монстра», передает AP.

Вместе с тем «Ирма» уже добралась до северо-восточных островов Карибского архипелага. Власти призвали жителей островов Антигуа и Барбуды укрыться в своих домах и по возможности не выходить на улицы.

Ураган, который сформировался в Атлантическом океане, уже достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. В настоящее время скорость ветра в нем достигает отметки в 300 км/ч.

Ожидается, что уже завтра «Ирма» дойдет до Доминикан, а к 9 сентября достигнет побережья американского штата Флорида. Также ураган представляет угрозу для Гаити и Кубы.