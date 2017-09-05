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СМИ узнали о разногласиях по уголовному делу в семье Вороненкова
СМИ узнали о том, что условия закрытия дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое ведется в отношении убитого в марте экс-депутата Госдумы Вороненкова, вызвали разногласия в семье политика.
Именно из-за этого Следственный комитет России не смог прекратить дело до суда.
Ранее российские следователи получили ответ на запрос по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненков.
Напомним, что Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева.
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