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В Париже при ограблении избили бывшего госсекретаря Франции

В Париже избит экс-госсекретарь Франции
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Неизвестные напали на бывшего госсекретаря Франции и сенатора от департамента Эсон Жан-Винсена Пласэ (Jean-Vincent Placé), предположительно, это была попытка ограбления, передает радиостанции RTL.
Пласэ занимал должность госсекретаря по вопросам государственного реформирования в администрации экс-президента Франсуа Олланда.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Злоумышленники ударил политика в лицо. К настоящему моменту задержаний не проводилось, судебная полиция начала расследование.
По данным газеты Parisien, инцидент произошел в девятом округе Парижа, неизвестный попытался отобрать у сенатора часы стоимостью семь тысяч евро. При этом в результате происшествия у Пласэ выбит зуб.
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RTL Group
Франсуа Олланд
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