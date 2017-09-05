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Автомобиль "скорой" столкнулся с иномаркой в Петербурге, есть пострадавшие
Фото: ВКонтакте
Автомобиль "скорой" помощи столкнулся с иномаркой "Хендай" на перекрестке в Санкт-Петербурге. В результате ЧП пострадали четверо человек, в том числе трое — сотрудники "скорой".
ВКонтакте
Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в Приморском районе города на пересечении улиц Яхтенной и Оптиков.
В ГУ ГИБДД по Петербургу и области проводится проверка.
Обстоятельства аварии выясняются.
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