Следствие восстановило картину произошедшего в школе в Ивантеевке

По предварительным данным, девятиклассник пришел на урок с опозданием в 30 минут. При этом в класс он вошел в берцах и плаще, неадекватно отреагировав на сделанное педагогом замечание. Тогда учитель вывела школьника в коридор.



Оставшиеся в классе ученики сообщили стражам порядка, что вначале из-за двери были слышен разговор на повышенных тонах, причем больше и громче говорил школьник, а затем раздался крик учительницы о помощи и несколько хлопков. После этого подросток вошел в класс, но уже с ружьем в руках.



Учащиеся испугались и заперлись в лаборантской кабинета информатики. Школьник начал кричать, угрожая одноклассникам. Затем раздались хлопки, похожие на выстрелы из пневматики, и более громкие, схожие со звуками взрывов. В этот момент на экстренный номер «112» поступило первое сообщение о ЧП, а одноклассники подростка стали выпрыгивать в окно лаборантской, при этом трое из них получили травмы.



По словам источника, школьник был задержан учителями и охраной и передан прибывшим полицейским. У него изъяли пневматическое ружье и два самодельных взрывпакета, которые он не успел привести в действие. Кроме того, по словам учительницы, удары ей он наносил ей молотком, но этот предмет пока не обнаружен.



С нападавшим работают следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной. Пострадавшие госпитализированы, учительница прооперирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.