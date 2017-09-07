Васильева после стрельбы в Ивантеевке предложила вернуть в школы психологов

Министр образования Ольга Васильева считает, что после инцидента в подмосковной Ивантеевке школам следует предоставить медицинские карты учащихся и вернуть ставки психологов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это лишнее подтверждение тому, что мы обязаны сделать в кратчайшие сроки: все-таки вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. Это первое, чего у нас нет на сегодняшний день. И второе — серьезно задуматься о возвращении школьных психологов», — заявила Васильева.

Она также указала, что за состоянием ребенка и его действиями в соцсетях должны наблюдать родители.

Нападение в ивантеевской школе было совершено утром 5 сентября. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на нее с молотком (по другим данным, кухонным топориком). Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные взрывпакеты.

Женщина получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Подруга подозреваемого рассказала о том, что он пообещал повторить атаку, но «с большими потерями».