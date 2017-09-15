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Главу московского штаба Навального ударили трубой по голове

В Москве напали на главу штаба Навального
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В Москве неизвестный напал на оппозиционера Николая Ляскина, возглавляющего столичный штаб Алексея Навального. Об этом сам пострадавший сообщил в Twitter в пятницу, 15 сентября.
«Ударил несколько раз железной трубой. И убежал», — написал он, добавив, что его на скорой везут в НИИ имени Склифосовского.
«Интерфаксу» Ляскин уточнил, что инцидент произошел на проспекте Мира рядом со штабом. По его словам, злоумышленник атаковал со спины. Активист отметил, что намерен обратиться в полицию.
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Интерфакс
Алексей Навальный Николай Ляскин
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