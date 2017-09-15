Главу московского штаба Навального ударили трубой по голове

В Москве неизвестный напал на оппозиционера Николая Ляскина , возглавляющего столичный штаб Алексея Навального . Об этом сам пострадавший сообщил в Twitter в пятницу, 15 сентября.

«Ударил несколько раз железной трубой. И убежал», — написал он, добавив, что его на скорой везут в НИИ имени Склифосовского.