Уличные войны: почему бьют сторонников Навального?

Либеральную общественность сотрясает новость о новом нападении на сторонника Навального. Главу Московского так называемого штаба — Николая Ляскина — избили металлической трубой в самом центре столицы. Нападение совершено на глазах его товарища — двое мужчин забирали газеты из машины.

Несколько ударов по голове — и злоумышленник скрылся. Товарищ Ляскина, который в этот момент, по его же словам, находился рядом — цел, не пострадал. Пытался ли он помешать такому жестокому избиению Ляскина, пока не известно. Сам глава штаба утверждает, что нападение мужчины спортивного телосложения в капюшоне было неожиданным.

В деле разберутся правоохранители.

Но это не единственный случай. Драки, конфликты и нападения на штабы и на них самих для окружения Навального превращаются в рутину. И каждый раз — избивают ни за что ни про что.

Хотя нет. Чуть позже Ляскин, конечно, заявил, что нападение связано с митингами Навального и активной работой Московского штаба.

На этой же неделе неприятность случилась с одним из агитаторов Навального . Координатора сторонников оппозиционера на юге Москвы Ивана Хромеева, известного под псевдонимом «Сергей Говоров», тоже избили.

Поздно вечером на улице Хромеев повздорил с совершенно незнакомым ему человеком. В ходе перепалки незнакомец ударил агитатора Навального кулаком в лицо. Хромеев — он же Говоров — пожаловался в полицию на побои.

Из-за чего Хромеев поссорился с незнакомцем на улице? Была ли темой спора политика оппозиционера?

Драки и нападения, конечно, привлекают внимание. Волонтер Александр Туровской, дежуривший в московском избирательном штабе Алексея Навального во время проведения обысков этим летом, вступил в драку с сотрудниками Росгвардии. За это он был оштрафован. Но вот только стоило ему пожаловаться в Сети на равнодушие соратников, как возникли проблемы. Туровской возмутился, что в родном штабе не предложили финансовую помощь «на лечение и уплату штрафа». А позже пожаловался на давление и оскорбления со стороны соратников — жалоб тут не принимают.

Алексей Навальный вообще окружает себя весьма специфическими людьми. В начале сентября стало известно, что в штабе оппозиционера трудится педофил-садист. Николай Левшиц был осужден на 6 лет за то, что в 1999 году изрезал ножом соблазненную им школьницу. Об этом он сам признался на своей странице в Facebook. Левшиц возглавил подготовку наблюдателей в штабе Навального.

А вот скандально известный проект Je Suis Maidan нашел среди сторонников оппозиционера ярых националистов. Участники проекта идентифицировали «заводил» на стихийном митинге оппозиционера на Тверской улице 12 июня.

Один из тех, кто поддержал Навального в призыве идти на Тверскую — Дмитрий Лесин. На акцию он пришел в футболке с символикой группировки «Приморские партизаны» — членов банды, на счету которой 8 убийств и другие тяжкие преступления. В своих аккаунтах в соцсетях Лесин часто вспоминает идеи Адольфа Гитлера и активно освещает деятельность Навального, поясняют создатели фильма.

Андрей Дедов по прозвищу Дед — пионер движения скинхедов, один из создателей проекта Format 18, как утверждают участники Je Suis Maidan, популяризировал идеи нацизма в Интернете. И так далее… «Все эти люди присутствуют на митинге с одной целью — устроить беспорядки, — предостерегают в своем фильме активисты Je Suis Maidan. — Ваша жизнь и здоровье для них — лишь инструмент достижения цели».

Да и сам Навальный «подает пример» своим сторонникам. Оставаться спокойным — не в его стиле. Кадры, на которых неизвестные надевают на шею Навальному связку сарделек в аэропорту «Домодедово» в момент облетели Сеть. Среди них один — ставший основой сотни фотожаб.

Известный оппозиционер, лелеющий надежду стать президентом, в весьма специфическом броске пытается ударить ногой участника акции. Еще на одном фото — разъяренный Навальный стоит среди рассыпавшихся по полу сарделек в боевой позиции.

Как он сам признался позже в Instagram, жертвой его злобы стал случайный фанат, пожелавший сфотографироваться с кумиром. Навальный весьма грубо прогнал мужчину, о чем потом, по его же признанию, пожалел.

Провокационное поведение и агрессия не скрылись даже от глаз оппозиционеров — бывших ближайших соратников.

Сергей Удальцов , недавно покинувший колонию, обвинил Навального в намеренном провоцировании арестов в ходе акции протеста 6 мая 2012 года.

"Некоторые из оппозиции вели себя странно. Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать. За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром «Ударник». Нельзя заведомо подставлять людей под аресты", — сказал он.

О личных качествах Навального Удальцов также отзывался нелестно.

"Если человек непорядочный, взаимодействие с ним затруднительно". — сказал Удальцов.

Агрессивное поведение, нарушения закона, драки и конфликты, грубые высказывания сопровождают всю деятельность и Навального, и его сторонников. Разочаровываются и находят странности в поведении даже соратники. На словах — перспективы, а в жизни — одни «разборки». Причем в каждом случае конфликта сторонники Навального называют только одну причину — свою политическую деятельность.