Стрелка из Ивантеевки унижали одноклассники, рассказал очевидец



Устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке ученика девятого класса " гнобили" одноклассники, а руководство школы не предпринимало никаких действий, об этом говорят родители учеников и сами школьники, собравшиеся возле учебного заведения.



Возле здания школы в Ивантеевке собрались порядка 30 представителей прессы и родители учеников, проход на территорию закрыт, у ворот стоит сотрудник полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Родители встревожены произошедшим. По словам женщины, представившейся Галиной, " одноклассники гнобили школьника, но школа не предпринимала никаких действий". Учащиеся также рассказывают, что ребенка " гнобили в школе, потому что он был странным".





В целом обстановка возле учебного заведения спокойная.



Как ранее сообщили в полиции, во вторник в школе в поселке Ивантеевка Московской области учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека были госпитализированы. Возбуждено дело по статье " хулиганство".