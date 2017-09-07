Офицеры пропустили любовниц без очереди



Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны



Как стало известно «Ъ» , Московский гарнизонный военный суд поставил точку в громком уголовном деле о хищении 76 квартир у Минобороны. В результате махинаций, организатором которых выступал бывший начальник центральной жилищной комиссии военного ведомства Андрей Белоусов , квартиры вместо очередников-военнослужащих получали не нуждавшиеся в них — в том числе судьи, сотрудники правоохранительных органов и даже их любовницы. Осужденный Белоусов уже через год выйдет на свободу, где его будут ожидать отсидевшие свое подельники.



Как следует из приговора, бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны полковник запаса Андрей Белоусов наряду с получившим в 2015 году 12 лет колонии строгого режима другим организатором аферы — адъютантом бывшего главкома сухопутных войск Минобороны Александра Постникова-Стрельцова отставным прапорщиком Валерием Даниеляном являлся организатором преступной группы. В нее входили несколько военнослужащих, риэлторы и юристы. Практически все они уже осуждены, а некоторые находятся в розыске. При этом полковник Белоусов оказался одним из немногих, кто полностью признал свою вину, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

Как установили следствие и суд, Андрей Белоусов в криминальных схемах исполнял ключевую роль — подделывал протоколы заседаний жилищной комиссии Минобороны о распределении квартир. В них он вписывал лиц, которые не имели отношения к военной службе или права на обеспечение жильем. В частности, благодаря офицеру квартиры в Москве получили несколько судей, военных прокуроров и следователей, а также их любовницы и родственники.



В ходе судебного следствия была доказана причастность полковника Белоусова к хищению 49 столичных квартир на улицах Маршала Савицкого и Брусилова, Лухмановской улице и улице Металлургов (ТСЖ «Терлецкая дубрава»), а нанесенный его действиями государству ущерб оценен в 560 млн руб.





Махинации с жильем, говорится в деле, осуществлялись в период с 2010-го по май 2014 года при помощи тогдашнего начальника отдела учета и распределения жилых помещений 159-го управления жилищного обеспечения Минобороны полковника Владимира Стадника (позже он успел поработать в столичном военном следственном управлении СКР , а на момент ареста служил в Главном военном следственном управлении) и хирурга Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Сослана Плиева.

Несмотря на то что подсудимый Белоусов признал свою вину, судебный процесс растянулся почти на полтора года. В итоге Московский гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 5,5 года колонии. При этом в зачет срока пошел приговор, вынесенный военному за хищение семи квартир в 2014 году. С учетом отбытых в СИЗО 4,5 года за решеткой полковнику Белоусову осталось провести всего год.



Отметим также, что параллельно с этим делом в том же суде слушалось дело и его подельников — следователя Владимира Стадника и врача Сослана Плиева. Два месяца назад их приговорили к трем и полутора годам заключения соответственно за хищение 28 принадлежащих Минобороны квартир общей стоимостью 140 млн руб. С учетом того, что следователь Стадник находился с октября 2014 года под арестом, свое наказание он уже практически отбыл. В общей сложности в судах удалось доказать факт хищения фигурантами дела у военного ведомства 76 квартир, хотя в начале расследования речь шла о 150. Военное ведомство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, заявило иски ко всем фигурантам расследования, взыскав с них в общей сложности 180 млн руб.

