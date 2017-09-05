Главные события у вас в почте
Прокурор зачитал расшифровку записи беседы Улюкаева и Сечина
Стала известна расшифровка аудиозаписи беседы экс-главы МЭР Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Ее зачитал прокурор в ходе суда над Улюкаевым в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Ты нас извини за задержку. Сам понимаешь, командировки… в общем постарались выполнить все. Вот, клади. Вот ключ и пошли чайку попьем», — говорит Сечин, на одежде которого было звукозаписывающее устройство, выданное сотрудниками ФСБ.
Ранее сообщалось, что ФСБ располагает аудио и видеозаписью получения Улюкаевым денег от Сечина.
Оставить комментарий