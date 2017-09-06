"11 сентября я устрою хаос": В Сети объявился подражатель "ивантеевского стрелка"



Пользователь соцсетей, назвавший себя Андреем Ш., после ЧП, произошедшего в школе в Ивантеевке 5 сентября, пригрозил "устроить хаос" 11 сентября. На своей странице подросток поставил статус в подражание старшекласснику, устроившему стрельбу в своей школе: "deletemy life 11.09.17".

Парень утверждает, что Михаил П., устроивший нападение на школу, является его другом и они даже планировали совершить нападение вместе.



"Мы с ним планировали на 11, но он пошел один, придется мне одному заканчивать это", — пишет Андрей Ш. "Они этого заслужили", — считает он.



При этом на странице молодого человека, обещавшего "сюрприз" 11 сентября, размещено множество фотографий с оружием.



