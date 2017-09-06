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"11 сентября я устрою хаос": В Сети объявился подражатель "ивантеевского стрелка"
Пользователь соцсетей, назвавший себя Андреем Ш., после ЧП, произошедшего в школе в Ивантеевке 5 сентября, пригрозил "устроить хаос" 11 сентября. На своей странице подросток поставил статус в подражание старшекласснику, устроившему стрельбу в своей школе: "deletemy life 11.09.17".
Парень утверждает, что Михаил П., устроивший нападение на школу, является его другом и они даже планировали совершить нападение вместе.
"Мы с ним планировали на 11, но он пошел один, придется мне одному заканчивать это", — пишет Андрей Ш. "Они этого заслужили", — считает он.
При этом на странице молодого человека, обещавшего "сюрприз" 11 сентября, размещено множество фотографий с оружием.
Напомним, девятиклассник Михаил П. напал на свою школу в подмосковной Ивантеевке утром 5 сентября. Вооружившись пневматическим ружьем, дымовыми шашками и кухонным топориком, он вступил в конфликт с учителем, которая сделала ему замечание из-за внешнего вида. Он напал на женщину и нанес ей удары по голове. Кроме педагога, пострадали также трое одноклассников. Они выпрыгнули из окна, чтобы спастись.
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