

Стрелок из подмосковной Ивантеевки перед нападением на школу составил список одноклассников, которым хотел отомстить за оскорбления . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в списке подростка было указано, что именно он планирует сделать с обидчиками.