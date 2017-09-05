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У стрелка из Ивантеевки имелся "список ненависти"

Стрелок из подмосковной Ивантеевки перед нападением на школу составил список одноклассников, которым хотел отомстить за оскорбления. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, в списке подростка было указано, что именно он планирует сделать с обидчиками.
5 сентября 15-летний девятиклассник ворвался в класс школы № 1 с пневматическим оружием и взрывпакетами. Подросток кричал: «Я хочу умереть!». Школьник ударил учительницу молотком, женщина находится в реанимации. Полиция задержала нападавшего. По словам одной из одноклассниц подростка, школьник за несколько дней до нападения обещал устроить теракт. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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