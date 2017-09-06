Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Старшеклассник, напавший на школу в Ивантеевке, покинул отделение полиции

Напавшего на школу в Ивантеевке ученика отпустили домой
Фото:
Девятиклассника Михаила П., который напал на школу в подмосковной Ивантеевке, отпустили из отдела полиции. Школьника допросили сразу после того, как он был задержан в учебном заведении. Кроме этого, в квартире, где подросток проживает с родителями, провели обыски.
Напомним, нападение произошло утром 5 сентября. Девятиклассник Михаил П., вооруженный пневматическим оружием, дымовыми шашками и кухонным топориком, пришел в учебное заведение. Там у него произошел конфликт с учителем, которая сделала ему замечание относительно его внешнего вида. Он напал на женщину, когда они вышли из кабинета.
Кроме педагога, пострадали трое одноклассников нападавшего. Они выпрыгнули из окна школы.
Еще 130 источников
Происшествия Главное Московская область
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости