Старшеклассник, напавший на школу в Ивантеевке, покинул отделение полиции

Девятиклассника Михаила П., который напал на школу в подмосковной Ивантеевке, отпустили из отдела полиции. Школьника допросили сразу после того, как он был задержан в учебном заведении. Кроме этого, в квартире, где подросток проживает с родителями, провели обыски.

Напомним, нападение произошло утром 5 сентября. Девятиклассник Михаил П., вооруженный пневматическим оружием, дымовыми шашками и кухонным топориком, пришел в учебное заведение. Там у него произошел конфликт с учителем, которая сделала ему замечание относительно его внешнего вида. Он напал на женщину, когда они вышли из кабинета.

Кроме педагога, пострадали трое одноклассников нападавшего. Они выпрыгнули из окна школы.