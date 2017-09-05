Тверской стрелок раскаялся и согласился на смертную казнь

«Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — заявил мужчина в ходе заседания в Тверском областном суде.



Ранее Егоров отказывался от показаний, однако 30 августа на процессе назвал бредом слова одного из свидетелей.

