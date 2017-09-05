Феоктистов со слов Сечина написал заявление в ФСБ о вымогательстве Улюкаевым взятки

Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева

Это следует из материалов дела, оглашенных в Замоскворецком суде Москвы.

" Улюкаев обратился к Сечину с требованием выплаты суммы в размере $2 млн за обещание покровительства и согласия с проведением сделки с " Башнефтью" , — говорится в оглашенных материалах.

Из них следует, что Феоктистов лично написал заявление на имя Бортникова, а Сечин поставил под ним вторую подпись. После оглашения заявления Феоктистова прокурор приступил к чтению материалов оперативной разработки Улюкаева, которая включала наблюдение над ним и проведение оперативного эксперимента по подготовке суммы взятки, пометке купюр и организации их передачи Улюкаеву.