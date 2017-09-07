В Мексиканском заливе тропический шторм, получивший имя «Катя», усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Отмечается, что минимальная скорость ветра в районе урагана оценивается в 120 км/ч.

Метеорологи заявили, что ураган движется на юго-восток со скоростью примерно 4 км/ч.

Ранее сообщалось, что во время прохождения урагана «Ирма» на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.