В Индии пассажирский самолет съехал с рулежной дорожки в аэропорту

Самолет Boeing 737-800 индийской авиакомпании Air India, на борту которого находились 102 пассажира, съехал с рулежной дорожки в аэропорту города Коччи, пострадавших нет, сообщает телеканал NDTV.



Инцидент произошел после посадки воздушного судна, прилетевшего из Абу-Даби. Как сообщили телеканалу источники в аэропорту, во время рулежки самолет слишком рано начал поворачивать и съехал с полосы.



" Всех пассажиров эвакуировали при помощи трапа. Пострадавших нет" , — заявил официальный представитель международного аэропорта Коччи.



Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) проводит расследование инцидента, также проводится внутреннее расследование происшествия.