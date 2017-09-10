Ураган "Ирма" приближается к южной границе США и находится примерно в 170 километрах к юго-востоку от этого населённого Ки-Уэст, сообщает в воскресенье Национальная метеорологическая служба США.



По данным американских метеорологов на данный момент максимальные порывы ветра в зоне урагана достигают 205 километров в час.



"Ирма" продвигалась с запада со скоростью 15 километров в час. Урагану по-прежнему присвоена категория 3.





В настоящий момент из районов, уже пострадавших от урагана, эвакуированы тысячи человек. В частности, более 1000 граждан США были эвакуированы с острова Сен-Мартен в Карибском море, ранее сообщила нацгвардия США. По данным ведомства, люди с острова были вывезены авиацией министерства обороны США