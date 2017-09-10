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Ураган "Ирма" приближается к южным границам США
Фото: © AP Photo / Carlos Giusti
Ураган "Ирма" приближается к южной границе США и находится примерно в 170 километрах к юго-востоку от этого населённого Ки-Уэст, сообщает в воскресенье Национальная метеорологическая служба США.
По данным американских метеорологов на данный момент максимальные порывы ветра в зоне урагана достигают 205 километров в час.
"Ирма" продвигалась с запада со скоростью 15 километров в час. Урагану по-прежнему присвоена категория 3.
В настоящий момент из районов, уже пострадавших от урагана, эвакуированы тысячи человек. В частности, более 1000 граждан США были эвакуированы с острова Сен-Мартен в Карибском море, ранее сообщила нацгвардия США. По данным ведомства, люди с острова были вывезены авиацией министерства обороны США.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат так же 6,3 миллиона жителей Флориды. Из-за порывов ветра в штате уже более 76 тысяч людей остались без электричества, ранее сообщил губернатор штата Рик Скотт.
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