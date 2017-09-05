Рано утром в Екатеринбургский кинотеатр, прямо в центральный вход, въехал УАЗ, груженный газовыми баллонами. Пробить дверь ни с первого, ни со второго раза не удалось — не хватило скорости. Тогда водитель открыл дверь, попросил случайного прохожего отойти подальше, поджег бутылку с какой-то смесью и бросил в салон. Вспыхнуло моментально. Кадры горящего кинотеатра — в свободном доступе.

Мужчину уже задержали. Им оказался житель города Ирбит. Поступок объяснил просто — не понравился репертуар. Тема в последнее время — актуальная. Много говорят о фильме Алексея Учителя «Матильда». А теперь в негативном контексте заговорили и о картине «Оно» по книге Стивена Кинга . Мол, не стоит его показывать в России — дети перестанут ходить в цирк. Дело в том, что по сюжету — монстр принимает образы клоуна. А клоун, как сказал екатеринбургский депутат Анатолий Марчевский — «Это символ, который нельзя трогать!». В общем — намечается очередной конфликт.

Против злого голливудского клоуна выступил добрый — из советского кино. Анатолий Марчевский — ныне депутат законодательного собрания Свердловской области и директор Екатеринбургского цирка, сам когда-то поражал манежи пантомимами.

Он даже сыграл в фильме, который так и называется «Клоун» — двухсерийная мелодрама 80-х. Марчевский уверен, фильм «Оно» нужно запретить. Такое кино слишком больно ударит по чувствам красных носов и по детской психике.

У фильма ценз — 18+, а значит, стоит полагать, что дети в кинозал не попадут. Для пущей уверенности, Марчевский все же грозится написать петицию в министерство культуры , если найдет поддержку среди электората. Но, похоже, позицию депутата разделяют далеко не все. Запреты — это не клоунские методы, говорят коллеги по манежу — Дружинин и Куклачев.

Ни в Екатеринбурге, ни в других российских городах фильма, который наделал столько шума, пока не видели. Премьера — в четверг. Это очередная экранизация культовой книги Стивена Кинга «Оно» — от аргентинского кинорежиссера Андреса Мускетти . Прежнюю сняли почти 30 лет назад. История о том, как семерых детей преследует неведомое существо — в образе клоуна-убийцы Пеннивайзера. За океаном эту ленту приняли на ура. Кинокритики не сомневаются, что хорошая касса обеспечена и в России, в том числе благодаря уральским клоунам.

Психологи говорят, что фильм не отпугнет, а напротив, вызовет интерес к клоунам. Согласны с этим и организаторы праздников, в агентствах ждут увеличения заказов.

Впрочем, боязнь клоунов — дело нередкое. Даже название есть — коулрофобия. В прошлом году этот страх активно использовали шутники ради своих розыгрышей. В США, Европе и в Австралии хулиганы надевали яркие костюмы, красные носы и пугали прохожих, снимая все на видео. В России дело особо не пошло. В Санкт-Петербурге, клоуна, вооруженного вантузом проучил водитель. Похоже, не испугать россиян и голливудским Пеннивайзером.