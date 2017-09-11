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В пострадавшей от урагана «Ирма» Флориде началось мародерство

В пострадавшей от урагана Флориде началось мародерство
Фото:
В штате Флорида, на который обрушился ураган «Ирма», участились случаи мародерства. Breaking 911 опубликовал видео, на котором видно, как преступники, пользуясь непогодой, грабят магазины.
Ранее 10 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что из-за урагана в течение нескольких дней в западной и центральной части Флориды ожидаются опасные порывы ветра и наводнения. Президент Дональд Трамп назвал стихию «огромным монстром» и ввел на территории штата режим крупного стихийного бедствия.
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