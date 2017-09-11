В пострадавшей от урагана «Ирма» Флориде началось мародерство

В штате Флорида, на который обрушился ураган «Ирма», участились случаи мародерства. Breaking 911 опубликовал видео, на котором видно, как преступники, пользуясь непогодой, грабят магазины.

WATCH: More Looting Reported In Florida as Hurricane Irma Slams State pic.twitter.com/ePFWmimGxp— Breaking911 (@Breaking911) 10 сентября 2017 г.