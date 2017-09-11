Главные события у вас в почте
В пострадавшей от урагана «Ирма» Флориде началось мародерство
В штате Флорида, на который обрушился ураган «Ирма», участились случаи мародерства. Breaking 911 опубликовал видео, на котором видно, как преступники, пользуясь непогодой, грабят магазины.
WATCH: More Looting Reported In Florida as Hurricane Irma Slams State pic.twitter.com/ePFWmimGxp— Breaking911 (@Breaking911) 10 сентября 2017 г.
Ранее 10 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что из-за урагана в течение нескольких дней в западной и центральной части Флориды ожидаются опасные порывы ветра и наводнения. Президент Дональд Трамп назвал стихию «огромным монстром» и ввел на территории штата режим крупного стихийного бедствия.
Оставить комментарий