В Москве модель обвинила олимпийского призера в избиении

В Москве модель Николь Тен обвинила борца и призера Олимпиады-2016 Миграна Арутюняна в нанесении побоев, передает телеканал НТВ

«Он меня ударил, первый удар в глаз нанес кулаком. Я еще пыталась выйти из машины, он нанес в затылок несколько ударов», — рассказала она.

По ее словам, ее со спортсменом связывали романтические отношения, но неожиданно он заявил, что намерен жениться на другой и потребовал от девушки удалить из ее телефона всю их переписку.

Тен пояснила, что борец избил ее после отказа уничтожить доказательства их связи. Девушка сняла побои и собирается обратиться в суд, добавляя, что она беременна от Арутюняна.