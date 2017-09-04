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В деле "пьяного мальчика" появились новые подробности
Фото: скриншот видео
В деле ребёнка, погибшего под колёсами автомобиля в Балашихе, появились «молодые люди восточной внешности». О них на суде рассказала соседка пострадавшей семьи Шимко Тамара Лапкина. Её слова передаёт «Московский комсомолец».
«Худощавые, темные, лет под 30. Что-то южное было в их чертах. […] Мне показалось, что это (свёрток, который им передала обвиняемая Ольга Алисова — прим. Рамблер) был телефон или ключи. Затем эти мужчины подняли ребенка и положили его на заднее сиденье автомобиля Алисовой. Я ещё им сказала: «Может, мальчика лучше не трогать, у него ведь травмы серьезные», — заявила Лапкина.
Лапкина добавила, что сама подсудимая к мальчику не подходила, не пыталась оказать ему помощь, хотя, по её словам, ребёнок еще был жив. Свидетельница отметила, что удар был такой силы, что «автомобиль даже повело». По словам женщины, водитель после столкновения вышла из машины, осмотрела её с разных сторон и отошла к подъезду, где простояла около часа. Сама Алисова на слова Лапкиной заявила, что у неё начались головные боли, потому что «столько сейчас было сказано неправды». Допрос свидетелей проходит в Железнодорожном суде. Допрошенный до Лапкиной инспектор ГИБДД заявил, что мальчика на заднее сидение салона автомобиля пересадили прибывшие на место врачи скорой помощи. Он также заявил, что почти всё время сразу после трагедии Алисова провела в автомобиле полицейских, так как местные жители пытались учинить на девушкой самосуд.
23 апреля 2017 года 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитым двум рюмкам водки. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно.
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