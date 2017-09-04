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СК: разбившийся под Балашихой Ан-2 не должен был выполнять фигур пилотажа
Разбившийся во время показательных полетов под подмосковной Балашихой самолет Ан-2 не должен был выполнять никаких фигур высшего пилотажа. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
" По регламенту этого авиационного мероприятия никаких фигур высшего пилотажа или виражей во время полета не предполагалось. Самолет должен был выполнить лишь демонстрационный полет" , — сообщили в ММСУТ. В управлении добавили в то же время, что " говорить об ошибке пилота преждевременно" , следствие намерено дождаться заключения комиссии МАК о причинах воздушного происшествия, и других подробностей пока не приводит.
Ранее сообщалось, что самолет упал при выполнении фигуры высшего пилотажа. Очевидцы предположили, что самолет выполнял фигуру " бочка" или " петля". По одной из версий, пилот, попав в зону зрителей, пытался уйти из нее, применив разворот, и в этот момент мог отказать руль высоты.
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