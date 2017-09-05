Трое рыбаков смогли выжить на необитаемом острове в Белом море

Трое рыбаков, попав в шторм, оказались отрезанными от цивилизации на острове в Белом море, площадью 300 на 300 метров. Десять дней робинзоны ждали помощи, пытаясь выжить на ягодах, рыбе и чайках. Спасатели Архангельской области обнаружили на необитаемом острове в белом море троих рыбаков, которые дожидались помощи десять дней.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Как отмечается, спасенные, которые являются жителями поселка Малошуйка Онежского района, отправились на рыбалку еще 24 августа. В первый же день своей экспедиции они попали в шторм. Их Казанка, не выдержав удара стихии, стала набирать воду. Мужчины вынуждены были срочно высадиться на ближайший необитаемый островок Седловатый.

За ночь лодку окончательно разбило штормом о камни. Так рыбаки стали заложниками на острове площадью 300 на 300 метров и десять дней ждали помощи. Чтобы продержаться рыбаки собирали ягоды, набирали пресную воду из ручья, удили рыбу. Имевшийся у них запас еды на 5 суток мужчины решили сохранить для возможного перехода по морю.

Чтобы не умереть от голода, им пришлось есть чаек. Мобильные телефоны на острове не работали. Поэтому, чтобы подать сигнал бедствия, рыбаки разводили сигнальные костры. В итоге дым заметили спасатели. Это произошло в тот момент, когда рыбаки намеревались пуститься в обратный путь на самодельном плоту.

В январе 2017 года около 50 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в бухте Федорова во Владивостоке.