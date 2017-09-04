Молодая мать покончила с собой в день рождения из-за травли в сети

Жительница Шотландии Лиан Моррисон (Leanne Morrison) покончила собой в день своего рождения из-за нападок интернет-троллей. Об этом сообщает в понедельник, 4 сентября, The Daily Record.



23-летняя молодая мать страдала из-за травли неизвестных, которые дважды создавали от ее имени профили в сервисе онлайн-знакомств Tinder. По признанию ее матери, девушка тяжело переживала недавнее расставание с молодым человеком, а после многочисленных оскорблений в сети решилась на лечение от депрессии.



Мать Моррисон рассказала, что не имела понятия об издевательствах, но после инцидента узнала, что девушку активно оскорбляли неизвестные в Facebook. Друзья уверены, что анонимы подталкивали ее к самоубийству.



У Моррисон остался четырехлетний сын по имени Мейсон. На данный момент полиция расследует возможность издевательств над молодой матерью.



В апреле стало известно, что житель тайского города Пхукет Вутисан Вонгталай повесил 11-месячную дочь в прямом эфире на Facebook, после чего совершил самоубийство. До того как администрация соцсети удалила видеозаписи трагедии, они были доступны в течение суток и собрали более 350 тысяч просмотров.