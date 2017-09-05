Отправившийся на фестиваль Burning Man российский художник впал в кому в США



Российский архитектор и дизайнер, один из основателей арт-парка Никола-Ленивец Василий Щетинин перенес инсульт и впал в кому в американском городе Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщается на сайте для сбора средств Go Fund Me.



Отмечается, что Щетинин направлялся на арт-фестиваль Burning Man , чтобы представить там кинетическую скульптуру «Махалыч» — 40-метрового парящего человека с крыльями.

«Вася прилетел в США и потерял сознание в аэропорту. Он был экстренно госпитализирован в городскую больницу Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Врачи поставили диагноз " инсульт". Состояние крайне тяжелое, Вася находится в коме», — говорится в сообщении.



Друзья Щетинина запустили кампанию по сбору средств для оплаты «очень дорогостоящего лечения». По их словам, у художника не было туристической страховки.



Василий Щетинин — автор идеи и концепции творческого поселка для художников в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. В 2006 году на базе арт-парка был впервые организован фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Мероприятие проходит ежегодно.

