Немецкая туристка скончалась во время прогулки у Кремля

Гражданка Германии скончалась во время туристической прогулки по территории Московского Кремля, сообщает сетевое издание m24.ru

56-летней женщине стало плохо около Боровицких ворот. В машине скорой помощи она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Семейная пара из Германии проживала на круизном теплоходе «Чехов», который пришел в столицу из Санкт-Петербурга.