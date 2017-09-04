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Газета.Ru

Немецкая туристка скончалась во время прогулки у Кремля

Туристка скончалась у стен Кремля
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Гражданка Германии скончалась во время туристической прогулки по территории Московского Кремля, сообщает сетевое издание m24.ru.
56-летней женщине стало плохо около Боровицких ворот. В машине скорой помощи она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Семейная пара из Германии проживала на круизном теплоходе «Чехов», который пришел в столицу из Санкт-Петербурга.
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Происшествия Главное Германия
Москва24
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