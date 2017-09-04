Захарченко тратил миллионы на содержание четырех жен



Издание Life рассказало о многочисленных подругах скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко . Выяснилось, что у полковника было четыре жены — одна официальная и три гражданские.

Из Ростова в Москву Захарченко переехал в 2005 году с гражданской женой Ириной Петрушиной. Захарченко и Петрушина собирались пожениться, но в 2007 году женщина ушла от полковника из-за его измен. Захарченко оставил Петрушиной автомобиль Mercedes ML, квартиру и машино-место в ЖК " Доминион" стоимостью около 50 млн рублей на Ломоносовском проспекте в Москве.





Находясь в отношениях с Петрушиной, Захарченко завел роман с Мариной Семыниной . В 2008 году у Семыниной и Захарченко родилась дочь. Сама Семынина рассказала следователям, что они с Захарченко то сходились, то расходились. Полковник подарил женщине две квартиры: одна в доме-пирамиде на улице Дмитрия Ульянова (около 30 млн рублей), а вторая, площадью 170 кв.м., — в ЖК " Имперский дом" в центре Москвы, на Якиманском переулке (около 150 млн рублей). Кроме того, Семынина получила две машины — Porsche Cayenne и Mercedes CLS.

В 2013 году Захарченко женился на участнице шоу «Холостяк» Яне Саратовцевой. Один из близких Захарченко рассказал, что Саратовцева отбила полковника у Марины Семыниной. К свадьбе Саратовцева получила от Захарченко Porsche Cayenne и ювелирные изделия общей стоимостью в 350 тысяч долларов. После свадьбы пара поселилась в квартире на Пречистенской набережной стоимостью в 635 миллионов рублей.





Саратовцева после свадьбы шантажировала Захарченко, угрожая рассказать полиции о «бизнесе» полковника. Захарченко, пытаясь успокоить жену, подарил ей квартиру в столичном районе Хамовники стоимостью в 85 млн рублей.





В 2015 году Захарченко познакомился с 24-летней Анастасией Пестриковой . В 2016 году женщина родила ребенка. Захарченко подарил Пестриковой автомобиль Range Rover. В августе 2016 года, незадолго до ареста, полковник подарил женщине квартиру в новостройке на улице Ефремова стоимостью более 160 млн рублей.

По данным Life, Пестрикова родила полковнику в 2017 году второго ребенка. Сейчас она живет у родителей в Химках.





Захарченко вменяется получение 800 тысяч долларов от владельца сети элитных ресторанов " Ля Маре" Меди Дусса за покровительство.