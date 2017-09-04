Задержанные у посольства Мьянмы в Москве оказались уроженцами Северного Кавказа

17 уроженцев Северного Кавказа задержали в ходе несанкционированной акции у посольства Мьянмы в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС

«За различные правонарушения около здания дипмиссии Мьянмы задержаны 17 человек, среди них 15 мужчин и две женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время возле посольства находятся еще порядка 20-25 человек из 800, собравшихся на несанкционированную акцию. Дипмиссия взята под усиленную охрану, рядом с ней дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.

ситуация в Мьянме резко обострилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа», которую власти республики считают террористической организацией, напали на 30 пунктов полиции. Число жертв столкновений превысило 400 человек. Количество беженцев-мусульман народа рохинджа из штата Ракхайн на западе Мьянмы за десять дней конфликта возросло до 90 тыс. человек. Люди пытаются сбежать в соседний Бангладеш.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности утверждают, что причина в их вероисповедании — они мусульмане, а большинство в стране составляют буддисты.