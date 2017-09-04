Ураган «Харви» пахнет горем и большими деньгами

Федеральные власти США, наученные горьким опытом урагана «Катрина» 2005 года, предупредили местные власти и сердобольных американцев, готовых от чистого сердца помогать соотечественникам, что они могут стать жертвами мошенников, собирающих пожертвования в собственный карман.

Известно им и том, что чиновники тоже постараются нагреть руки на стихийном бедствии.

Christian Science Monitor рассказала, что мошенники, пытающиеся развести лохов на «Харви», активизировались: с начала прошлой недели зарегистрировано уже больше пятисот доменных имен, так или иначе связанных с ураганом.

Чаще всего в названиях используются слова help (помощь), donate (жертвовать) и victims (жертвы). \

Ловкач Джеймс Стрейгель выставил на аукцион eBay четыре доменных имени, включающие слова relief (утешение), fund (фонд) и recovery (восстановление).

Стартовая цена каждого — 5000 долларов. Парень заявил Associated Press , что у него нет злых намерений, он просто хочет заработать.

Согласитесь, звучит пикантно: продавец отдает отчет в том, что покупателями станут мошенники, но ведь он не может им помешать. Кроме того, в его листингах прямо указано, что двадцать процентов своих доходов он передаст Американскому Красному Кресту . Какие могут быть претензии?

После урагана «Катрина», обрушившегося на Новый Орлеан в 2005 году, в США постоянно работает целевая группа по стихийным бедствиям, возглавляемая должностными лицами министерства юстиции и другими органами власти. Ей удалось выявить и арестовать почти полторы тысячи мошенников, действовавших в 49 штатах.

«Харви», конечно, тоже многих побудил к действиям. Но откровенные преступники — не единственная головная боль правоохранительных органов

Газета напомнила, что прошлую трагедию использовали и американские чиновники. Не для карьеры — для более приземленных целей.

В 2010 году признал себя виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов бывший директор по канализации Нового Орлеана Бенджамин Эдвардс.

Сумма установленного вымогательства — 750 тыс. долларов. Но любому понятно, что это лишь один доказанный факт — главный городской золотарь поставил откаты подрядчиков на широкую ногу. Вот только воспользоваться деньгами он сможет не скоро — Эдвардса приговорили к 21 году.

Годом раньше признал свою вину бывший мэр Галфпорта (штат Миссисипи) Грегори Брент Уорр. Но он и его жена Лора, ставшая соответчицей, — мелкие мошенники: они получили меньше 10 тыс. долларов американского МЧС — Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Назвали адрес снесенного дома, в котором не жили.

Дешевая публика, конечно. Курочка по зернышку клюет и все такое. Уорр получил три года условно и сто часов исправительных работ.

«Вызывает особое беспокойство, когда должностное лицо — в данном случае, мэр — участвует в воровстве через обман правительственных фондов для личной выгоды, — с чувством глубоко удовлетворения сказал тогда федеральный прокурор Стэн Харрис. И добавил, победно оглядев зал: — Этот случай является примером того, что никто не выше закона».

Молодцы, что и говорить, — удалось снять с должности мэра заштатного городишки. Американская прокуратура всегда готова вступить в неравный бой с сильными мира сего.

Но настоящая звезда коррупции, самый приметный вор, разбогатевший на откатах после урагана «Катрина», — безусловно, мэр Нового Орлеана Рей Нейгин. О нем я уже не раз упоминал. В 2014 году он был обвинен в коррупции и осужден на десять лет.

До своей посадки Рей Нейгин был героем США, часто мелькал на федеральных каналах, раздавал интервью о ходе восстановления Нового Орлеана. Вся страна наблюдала в телевизоры, как мэр Нового Орлеана Рей Нейгин встречал Джорджа Буша-младшего и чуть ли не со слезами на глазах показывал ему затопленный и полуразрушенный родной город.

Для американцев известие о нечистоплотности знаменитого градоначальника стало большим разочарованием.

Я не припомню, чтобы у нас наживались на стихийных бедствиях — ни после пожаров 2010 года, ни после многочисленных наводнений от Дальнего Востока до Черноморского побережья Кавказа не было слышно о громких уголовных делах.