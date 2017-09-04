Мосгорсуд оставил под домашним арестом К.Серебренникова



«Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила судья Наталия Борисова

В ходе судебного заседания защита режиссера просила суд отменить домашний арест и избрать меру пресечения несвязанную с лишением свободы, а в случае сохранения меры пресечения разрешить К. Серебренникову прогулки, а также посещать священнослужителя и занятия йогой.



В свою очередь следователь просил суд оставить меру пресечения без изменений. По его словам, находясь на свободе К. Серебренников может скрыться от следствия и суда.



«Он сменил место жительства, не являлся на вызов следователя, обосновывая это тем, что он работает. В суде представлены материалы об обоснованности предъявленного обвинения», — сказал следователь.



Сам К. Серебренников завил, что не признает свою вину и просил принять милосердное справедливое решение. Также он поблагодарил всех, кто за него поручился.



«Я никогда не прикасался к финансовой сфере или бухгалтерии, я в этом не разбираюсь, я режиссер. Я бы хотел поблагодарить всех людей, которые пришли меня поддержать и которые поручились за меня, они ходатайствуют потому, что знают, что обвинение никак ко мне не относится, оно вымышленное и абсурдное. Если ты хочешь озолотится, то в искусстве тебе делать нечего, тут этого не получится. Все было потрачено на проект, я честный человек, я никогда не занимался политикой, бизнесом, я занимался только искусством», — выступил в суде К. Серебренников.





Судья Басманного суда Елена Ленская 23 августа по ходатайству следствия поместила режиссера К. Серебренникова под домашний арест до 19 октября 2017 г. Суд запретил К. Серебренникову покидать место жительства, общаться с кем-либо (кроме близких родственников и адвокатов), пользоваться интернетом, телефонной связью (кроме экстренных случаев), отправлять и получать телеграммы. Таким образом, суд не разрешил посещать К. Серебренникову театр «Гоголь-центр», о чем просил его адвокат Дмитрий Харитонов. При этом, согласно законодательству, следователь может выдать разрешение на посещение места работы.



Во вторник, 22 августа, Следственный комитет (СК) РФ объявил о задержании К. Серебренникова. Следователи допросили режиссера и предъявили ему обвинение в мошенничестве. Ему вменяют организацию хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа». К. Серебренников свою вину не признает.



В СК утверждают, что выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Эти планы они передавали в Минкульт для обоснования финансирования. Они же, заявляют в СК, изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная «Седьмой студией» субсидия израсходована.

Также К. Серебренников, по версии следствия, поручал фигурантам дела заключать от лица «Седьмой студии» фиктивные договоры с подконтрольными фирмами и предпринимателями. Под видом оплаты этих договоров поступающие от министерства культуры РФ деньги впоследствии выводились на расчетные счета контрагентов, в том числе фирм-однодневок. Затем средства обналичивали, и К. Серебренников якобы распределял их между соучастниками. В общей сложности в результате действий К. Серебренникова было похищено не менее 68 млн руб, выделенных из бюджета РФ.





Ранее правоохранительные органы задержали А. Малобродского, а также Ю. Итина и Н. Масляеву. Они обвиняются в мошенничестве. Н. Масляева и А. Малобродский с санкции суда отправлены в СИЗО , а Ю. Итин — под домашний арест. Позднее Н. Масляева, заключившая сделку со следствием, выступая в суде, дала показания против К. Серебренникова и других фигурантов дела.

В мае 2017 г. в «Гоголь-центре» и дома у К. Серебренникова прошли обыски. Режиссера допросили как свидетеля.