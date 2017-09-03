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В МВД сообщили, что стрельба на западе Москвы произошла из-за бытового конфликта

Названа причина стрельбы на западе Москвы
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Стрельба на западе Москвы стала следствием бытового конфликта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Это банальный бытовой конфликт, в ходе которого один из его участников достал травматическое оружие и открыл огонь. Личность нарушителя правопорядка сейчас устанавливается. Полицейские работают с пострадавшими», — сообщили kp.ru в пресс-службе полиции.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на Новоорловской улице на западе Москвы.
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Комсомольская правда
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