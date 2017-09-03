В МВД сообщили, что стрельба на западе Москвы произошла из-за бытового конфликта

Стрельба на западе Москвы стала следствием бытового конфликта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Это банальный бытовой конфликт, в ходе которого один из его участников достал травматическое оружие и открыл огонь. Личность нарушителя правопорядка сейчас устанавливается. Полицейские работают с пострадавшими», — сообщили kp.ru в пресс-службе полиции

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на Новоорловской улице на западе Москвы.