Главные события у вас в почте
В МВД сообщили, что стрельба на западе Москвы произошла из-за бытового конфликта
Стрельба на западе Москвы стала следствием бытового конфликта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Это банальный бытовой конфликт, в ходе которого один из его участников достал травматическое оружие и открыл огонь. Личность нарушителя правопорядка сейчас устанавливается. Полицейские работают с пострадавшими», — сообщили kp.ru в пресс-службе полиции.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на Новоорловской улице на западе Москвы.
Оставить комментарий