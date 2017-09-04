В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта

Пилот ВВС Бельгии, предположительно, выбросился из кабины вертолета во время показательных выступлений. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.

Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.

Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа.

В ноябре 2013 года 60-летний американец Грегори МакФэдден заказал получасовой полет на ветролете над океаном. Когда они поднялись достаточно высоко, пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из кабины. Первым делом пилот обратился к диспетчерам аэропорта John Wayne Airport, где и совершил посадку. Когда МакФэддена доставили в больницу, он еще был жив, однако врачам не удалось его спасти: он скончался от полученных ранений.