Под Тулой спецназ взял штурмом квартиру, где мужчина застрелил жену

Бойцы подразделения СОБР Управления Росгвардии по Тульской области взяли штурмом квартиру, где мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, застрелил свою супругу, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.



" Из УМВД России по Тульской области поступило сообщение о привлечении сил и средств управления Росгвардии по области для обезвреживания вооруженного злоумышленника. На место происшествия прибыли сотрудники СОБР. Оказалось, что вооруженный охотничьим ружьем местный житель забаррикадировался в своей квартире, до этого выстрелив в свою супругу. В результате полученного ранения женщина скончалась" , — сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, через некоторое время мужчина застрелился сам. Среди сотрудников правоохранительных органов и жильцов дома пострадавших нет.

" Установлено, что стрелявший являлся владельцем охотничьего гладкоствольного ружья. В ходе проверки, проведенной в июле 2017 года, нарушений требований законодательства в области оборота оружия у него выявлено не было. Разрешение на право хранения и ношение охотничьего огнестрельного оружия выдано на законных основаниях" , — добавили в ведомстве.