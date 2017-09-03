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В Барселоне эвакуируют людей из торгового центра из-за подозрительного рюкзака
аталонская полиция эвакуирует посетителей из торгового центра в испанской Барселоне из-за подозрительного рюкзака. Об этом сообщала в воскресенье газета La Vanguardia.
По ее информации правоохранительные органы оценили торговый центр.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
В результате терактов погибли 15 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка " Исламское государство" (запрещена в РФ).
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