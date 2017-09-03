В Италии задержали банду подростков, изнасиловавших на пляже гражданку Польши

В Италии полиция задержала всех четырех членов банды, напавшей в конце августа на семейную пару из Польши на пляже в городе Римини, сообщает La Repubblica.

По предварительным данным, 26 августа группа мужчин избила мужчину до потери сознания и подвергла сексуальному насилию его супругу. Позднее той же ночью преступники напали и надругались над транссексуалом из Перу.

Первоначально подозреваемые скрылись от правоохранителей. Однако позже с повинной к карабинерам явились двое несовершеннолетних марокканского происхождения.

Через несколько часов был арестован и третий подозреваемый, 17-летний юноша конголезского происхождения.

Четвертого подозреваемого, самого опасного из банды, по мнению полиции Италии, задержали уже 3 сентября. 20-летнего конголезца по происхождению задержали при попытке скрыться на поезде на остановке вокзала Римини.