В Москве в салоне Audi нашли труп

На юге Москвы неизвестные убили пассажира Audi A8. Припаркованную иномарку с погибшим нашли вчера сотрудники правоохранительных органов

В коллекторе на западе Москвы нашли два трупа

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, машина была припаркована на проезжей части на Варшавском шоссе. Тело мужчины находилось в салоне. Личность погибшего устанавливают эксперты. На вид погибшему примерно 40-45 лет. На его теле нашли колотые раны.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — " Убийство". Назначены различные экспертизы, ведется розыск подозреваемых.