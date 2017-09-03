Охранники с дискотеки протаранили кортеж с президентом Сербии

Автомобиль Bentley протаранил кортеж с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, передает «Политика Online».

Сообщается, что инцидент произошел 2 сентября в 9.20 мск, но стало известно о нем только сейчас. Во время проезда через перекресток с круговым движением в колонну из трех автомобилей врезался Bentley с испанскими регистрационными знаками.

Bentley врезался в автомобиль, в котором находился Вучич, после чего заблокировал вторую машину сопровождения, лишив сотрудников службы безопасности возможности быстро реагировать. Третий автомобиль догнал нарушителей, их задержали на 48 часов. В анализах одного из них были выявлены следы кокаина. Все задержанные работают охранниками на популярной дискотеке в Белграде.