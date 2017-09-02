Кобзон о мучениях Когана перед смертью

В столице простились с заслуженным артистом России Дмитрием Коганом . Скрипача похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

На церемонию прощания, которая состоялась в Московском доме музыки, пришли многочисленные поклонники музыканта, его друзья, родственники и коллеги. Во время панихиды звучали записи произведений в исполнении Когана, а близкие скрипача рассказывали о его жизни.

"Он был лучезарным человеком, всегда ходил с улыбкой. Он любил людей, радовался им. Всегда хотел сказать что-то хорошее", — отметил сын известного композитора Максим Шостокович.

Валентина Терешкова , которая дружит с семьей Когана, призналась, что смерть музыканта для всех стала потрясением, хотя Дмитрий и не скрывал свою болезнь. «Мы надеемся, что его музыка еще долго будет согревать сердца неравнодушных людей», — сказала она.

Иосиф Кобзон был хорошо знаком с Дмитрием Коганом и знал о мучениях скрипача. По словам певца, даже в самые сложные дни Дмитрий не терял надежду на выздоровление, передает «СтарХит»

"Мучительно долго проклятая болезнь поражала его сердце. Он подготовил всех, кто его знал к тому, что проблема неизлечима. Он подготовил нас к своему уходу. Это так несправедливо! В 38 лет уходить в мир иной, когда у него было столько задумок. Он мечтал, хотел жить", — поделился Кобзон.