На западе Москвы произошла стрельба



В Новопеределкине возник конфликт со стрельбой, есть пострадавшие. Инциден произошел в Новой Москве на Новоорловской улице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по столице.

«На Новоорловской улице между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения», — рассказали в полиции.



Сейчас идет розыск стрелявшего. Один из пострадавших госпитализирован, уточнили в полиции. По данным источника в правоохранительных органах, остальные участники конфликта в госпитализации, не нуждаются, так как их ранения не опасны для жизни и здоровья.